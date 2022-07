Due bikers caduti rovinosamente a terra, soccorsi ieri in Appennino

Pubblicità





















Giornata impegnativa quella di domenica 24 luglio per la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone. Ancora in corso le ricerche dell’anziano disperso mercoledì al Cimoncino, dove sono impegnati molti tecnici provenienti da diverse stazioni della regione.

Ieri verso le 11:00, al Bike Park Downhill di Sestola, un uomo di 30 anni residente a Forlì durante una discesa con la bicicletta è caduto procurandosi diversi traumi. Il 118 ha inviato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e l’elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

Il ciclista raggiunto in breve tempo dal mezzo aereo, dopo una prima valutazione da parte dell’anestesista è stato recuperato con il verricello, in quanto la zona non era atterrabile, e trasportato in codice di media gravità all’ospedale Maggiore di Bologna.

Sempre ieri intorno alle 16:00, durante un raduno di mountain bike in località Monfestino nel comune di Serramazzoni, un 48enne residente a Castelnuovo Rangone, è caduto rovinosamente a terra. Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza di Serramazzoni e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone. Il ciclista raggiunto dalla squadra dei soccorritori composta anche da un medico e da un infermiere è stato valutato e trasportato con il fuoristrada del CNSAS fino all’ambulanza che ha provveduto al suo trasferimento all’ospedale di Pavullo per accertamenti.