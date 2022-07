Sicurezza alimentare: sequestrati dai NAS oltre 370 kg di prodotti alimentari non conformi. Attività sanzionata

Pubblicità





















Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, in provincia di Modena i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno effettuato una ispezione igienico sanitaria presso un prosciuttificio, dove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo 371 kg di salumi (interi ed in tranci sottovuoto), del valore commerciale complessivo di circa 3000 euro, in parte riportanti la data di conservazione decorsa di validità ed in parte privi delle indicazioni riguardanti la rintracciabilità.

Nel corso del controllo i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo anche un locale dell’attività adibito ad acetaia, contenente circa 1800 litri di aceto balsamico in fase di invecchiamento, poiché non attinente con il ciclo produttivo del prosciuttificio.

Nei confronti del legale rappresentante sono state contestate violazioni amministrative che comportano una sanzione per un importo di circa 3500 euro.