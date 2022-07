L’Alta Velocità (treno + bus) a tariffe agevolate collega otto città italiane a Cersaie

Pubblicità





















Anche per la prossima edizione di Cersaie, in programma a Bologna dal 26 al 30 settembre 2022, i visitatori potranno contare su una serie di agevolazioni sui treni ad Alta Velocità per raggiungere facilmente e a prezzi scontati Bologna e il Quartiere Fieristico durante i 5 giorni della manifestazione.

Per i viaggi andata/ritorno nella stessa giornata da Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Venezia, Padova e Ancona con Trenitalia o Italo è previsto uno sconto sulla tariffa base di seconda classe oltre al trasferimento a Cersaie con bus riservati in coincidenza con gli arrivi e le partenze dei treni e personale dedicato.

Per i viaggi con l’Alta Velocità da tutte le città italiane, invece, con Trenitalia vi sarà uno sconto del 30% sulla tariffa di prima e seconda classe, mentre con Italo è previsto uno sconto del 40% sulla prima classe.

Sono disponibili anche pacchetti hotel+treno, con pernottamento in hotel a 3-4 stelle a Ferrara, Rimini, Padova, Verona, Venezia o Firenze e viaggio in treno andata/ itorno per Bologna.

Per arrivare direttamente alla stazione ferroviaria del quartiere fieristico di Bologna, è infine disponibile un collegamento charter da Reggio Emilia con fermate intermedie a Rubiera e Modena.

Alla pagina https://www.cersaie.it/it/v_pacchetti.php sono illustrate tutte le promozioni con i riferimenti a Bologna Welcome per effettuare direttamente le prenotazioni.