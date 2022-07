Scontro tra auto nel pomeriggio a Marano sul Panaro

Pubblicità





















Scontro tra una Citroen C4 Picasso ed una Fiat Panda questo pomeriggio verso le 15:00 sulla Fondovalle a Marano sul Panaro. Insieme ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco hanno estratto due feriti dalle lamiere delle auto – un uomo di 66 anni ed una donna di 52, entrambi di Spilamberto – poi trasportati agli ospedali di Baggiovara e di Vignola in condizioni di media gravità. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto la Polizia locale Terre di Castelli.