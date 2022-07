Via San Vitale, lavori di rifacimento della strada dall’1 al 13 agosto con chiusure di alcuni tratti in tre fasi

Pubblicità





















Le prime due settimane di agosto via San Vitale sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale che saranno suddivisi in tre fasi con la chiusura del tratto interessato. Saranno garantiti gli accessi ai passi carrabili e percorsi alternativi. Inoltre subiranno deviazioni le linee 11, 14, 19, 25, 27 e T1 di Tper.

La prima fase riguarda il tratto da Piazza di Porta Ravegnana a Piazza Aldrovandi (escluse le piazze), che sarà chiuso dall’1 al 6 agosto, garantendo compatibilmente con i lavori in corso l’accesso ai passi carrabili e l’accesso alla zona di via Zamboni e dell’ex ghetto ebraico dal lato di via Marsala.

Nella fase due, dall’8 al 13 agosto, sarà interessato dai lavori e chiuso il tratto di via San Vitale compreso tra Piazza Aldrovandi a Piazza di Porta San Vitale (escluse le piazze), garantendo l’accesso ai passi carrabili. L’accesso al tratto di via San Vitale compreso tra Piazza Aldrovandi e le Due Torri sarà garantito percorrendo via Guido Reni con senso di marcia invertito da Strada Maggiore a via San Vitale.

Nella terza fase, sabato 9 agosto sarà interessato tutto l’incrocio di via San Vitale con Piazza Aldrovandi e via Petroni, che sarà chiuso per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori tra le 8 e le 18.

Per tutta la durata dei lavori, dall’1 al 13 agosto, verrà sospeso il telecontrollo della Zona a traffico limitato delle vie Ugo Bassi e Rizzoli, per garantire l’accesso alla zona est del centro storico con ingresso da via Ugo Bassi.

Durante ogni fase le strade laterali del tratto di Via San Vitale interessato saranno chiuse all’incrocio con la via, garantendo sempre l’accesso e l’uscita a doppio senso di marcia dei residenti dal lato di Strada Maggiore o dal lato di Zamboni e zona Universitaria.

