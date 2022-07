Alcune chiusure notturne previste in A1, A14 e Diramazione per Ravenna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione del cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 agosto, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata verso Milano, A21(Brescia/Cremona) e Bologna, e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni di Piacenza sud e Fidenza.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti consecutive di martedì 2 e mercoledì 3 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso l’A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria di Bologna San Lazzaro, si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna Fiera.

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 agosto, sarà completamente chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo di allacciamento con la SS16 adriatica.