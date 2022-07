Raiz & Radicanto in “Musica Immaginaria Mediterranea” ospiti di Mundus 2022, martedì a Correggio

Pubblicità





















Secondo appuntamento di Mundus 2022 a Correggio, il 2 agosto con Raiz & Radicanto nel nuovo progetto “Musica Immaginaria Mediterranea” che nasce dall’incontro di Raiz, storica voce degli Almamegretta, con i Radicanto. Un percorso di ricerca e rielaborazione della musica del Mediterraneo che genera composizioni meticce e ballate acustiche e intense.

Il concerto di Raiz & Radicanto continua il percorso svolto in questi anni di ricerca, rielaborazione e scrittura della musica del mediterraneo affiancando alla riproposta dei brani tradizionali nuove composizioni originali. Oggetto dell’’indagine è il mare, viatico di suoni e peregrinazioni musicali, storie ed echi di gente che rivivono attraverso le antiche cantigas sefardite e la rilettura della tradizione meridionale italiana. Ballate acustiche, intense, legate con dolcezza ed efficacia all’alternanza delle stagioni della vita umana. Una musica immaginaria mediterranea, meticcia, che nasce dall’incontro di Raiz (storica voce degli Almamegretta) con i Radicanto, gruppo pugliese di musica popolare, consolidato negli ultimi 16 anni con la realizzazione di tour e lavori discografici, finalisti del Premio Tenco e nella Top Ten della World Music Chart of Europe. Un concerto potente e raffinato al tempo stesso, in cui l’universo sonoro della voce di Raiz si intreccia ai ritmi cadenzati, agli echi delle corde, delle pelli e dei papiri che scivolano come rivoli di un racconto che sembra non avere mai fine. Cantighe sefardite, salmi, canzone napoletana, ritmi nordafricani, mediorientali, asiatici: lingue e linguaggi che si inseguono, una “democrazia del pentagramma”, il mediterraneo come una realtà panregionale, senza frontiere.

Crediti

Raiz e Radicanto

Raiz: canto

Giuseppe De Trizio: chitarra classica

Adolfo La Volpe: oud, chitarra elettrica

Francesco De Palma: cajon, tamburi a cornice, tar, riqq

In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Teatro Asioli di Correggio (Corso Cavour, 9)

Per info e prenotazioni

Comune di Correggio – Teatro Asioli info@teatroasioli.it – www.comune.reggio.re.it – www.teatroasioli.it – 0522 637813

Per maggiori informazioni

ATER Fondazione – www.ater.emr.it, T. 059 340221 mundus@ater.emr.it – FB festivalmundus