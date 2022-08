Frassinoro, inaugura la strada per San Pellegrino

Pubblicità





















La strada comunale per San Pellegrino, in Comune di Frassinoro, diventa provinciale grazie al trasferimento alla Provincia di Modena del tratto che collega la strada provinciale 324 dal Passo delle Radici con San Pellegrino in Alpe fino al confine con la Provincia di Lucca e prenderà la denominazione di strada provinciale 324.1 – diramazione San Pellegrino.

La Provincia ha da poco concluso un intervento di ripristino della sede stradale, di sistemazione delle banchine e delle pertinenze stradali, per un importo complessivo di 180 mila euro, e da oggi, lunedì 1 agosto, il tratto lungo circa un chilometro diventa parte della rete viaria provinciale.

Soddisfazione per il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei perché in questo modo il tratto di strada potrà essere manutenuto con maggiore frequenza e risorse, mentre l’amministrazione comunale di Frassinoro ringrazia quanti hanno lavorato, negli anni, affinché si arrivasse a questo risultato.

Il tratto stradale in oggetto, infatti, non è funzionale alla rete della viabilità comunale quanto soprattutto all’accesso al Santuario dei Santi Pellegrino e Bianco, meta turistica di notevole pregio e di valenza sovra comunale, inoltre il Comune di Frassinoro non è in grado di gestire, unicamente con le proprie risorse, la manutenzione ordinaria ed il servizio invernale di sgombero neve e sparsa sale antigelo su questa infrastruttura.

Già da molti anni, in virtù del ruolo che tale collegamento riveste per la valorizzazione di quest’importante meta turistica, il Comune riceveva un supporto dalla Provincia di Modena che ha contribuito economicamente e operativamente alla manutenzione invernale del tratto in provincia di Modena della strada, che da oggi, invece, potrà entrare a far parte del piano di gestione e manutenzione della rete viaria provinciale.

San Pellegrino in Alpe è una località dell’Appennino tosco-emiliano situata a 1.525 metri sul livello del mare e parte del suo territorio è una frazione del Comune di Frassinoro, mentre la parte restante ricade nel Comune di Castiglione di Garfagnana in Provincia di Lucca.