Modifiche della viabilità alla rotatoria via Ghiarella a Fiorano

Prevista modifica della viabilità per lavori di rifacimento della corona sormontata della rotatoria di via Ghiarella – via Statale, da martedì 2 a lunedì 29 agosto, limitatamente alla durata dei lavori.

In particolare:

• istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo su via Statale;

• chiusura di via Ghiarella in entrata e in uscita della rotatoria con percorso alternativo su via Adige – via Arno, per i veicoli diretti in direzione est, e su via Senna, per i veicoli diretti verso ovest;

• chiusura di via Crociale in entrata e in uscita dalla rotatoria, con percorso alternativo su via San G. Evangelista.