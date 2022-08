Crufer, l’Assessorato alla Mobilità e Trasporti: “Risorsa importante”

Pubblicità





















“Per la Regione Emilia-Romagna il Comitato regionale degli utenti ferroviari dell’Emilia-Romagna (Crufer) è una risorsa importante, tanto è vero che tra il 2021 e il primo semestre di quest’anno sono stati fatti almeno una ventina di incontri con l’Assessorato Mobilità e Trasporti per illustrare e discutere varie tematiche che interessano i pendolari. Oltretutto proprio giovedì prossimo, 4 agosto, abbiamo in calendario un nuovo incontro”.

Così l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti risponde a Valerio Giusti di Crufer in merito al ruolo del Comitato stesso.

“Dispiace quindi che non venga apprezzato quanto fatto finora– aggiunge l’assessore-, il buon lavoro svolto nell’interesse dei pendolari e per garantire servizi sempre migliori, come gli abbonamenti gratuiti per gli studenti e il rinnovo del materiale rotabile”.

I temi trattati con i rappresentanti dei pendolari, spiega la Regione, vanno dalle modifiche tariffarie alle interruzioni di linea per lavori con relativi servizi sostitutivi bus, dalle integrazioni tariffarie alla Carta dei servizi, dal “piano neve” e alle modifiche di orario.

A questi incontri partecipano anche, a seconda delle competenze, FER – gestore per la regione del contratto di servizio e gestore della rete regionale -, Rfi, gestore della rete nazionale, e Trenitalia Tper, Azienda che eroga il servizio di trasporto ferroviario regionale.