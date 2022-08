Crevalcore: domenica 7 agosto gran finale del Festival ‘Le notti delle sementerie’ con lo spettacolo-cult El loco y la camisa

Pubblicità





















Domenica 7 agosto (ore 22) gran finale al festival Le Notti delle Sementerie con lo spettacolo-cult El loco y la camisa, lavoro considerato un punto di riferimento indiscusso del teatro indipendente argentino, scritto e diretto da Nelson Valente. El loco y la camisa è una commedia noir, dolce e gioiosa al tempo stesso, che colpisce immediatamente il pubblico con l’universalità dei suoi temi e delle sue emozioni. Una drammaturgia che intreccia diversi temi: follia, vita familiare, verità rivelate e violenza domestica. Dal 2009 ad oggi El loco y la camisa ha replicato ininterrottamente a Buenos Aires, in tournée internazionali e festival. Spettacolo in lingua spagnola con sovratitoli in italiano.

Nelson Valente è attore, regista, drammaturgo e docente di teatro. È fondatore e regista della Compagnia Banfield Teatro Ensamble, è stato per anni direttore generale del Complesso Culturale BTE di Lomas de Zamora, Provincia di Buenos Aires, di cui è anche fondatore. Ha presentato i suoi spettacoli in Venezuela, Perù, in diverse città dell’Argentina, e ora in Europa, tra Spagna e Italia. Le sue produzioni sono state premiate dall’Istituto Nazionale di Teatro Argentino e hanno partecipato a numerosi festival.

Attivi il bar e la piccola cucina, con prodotti di aziende locali.

Biglietti: L’ingresso agli spettacoli è a pagamento con la formula del Biglietto Responsabile che offre diverse fasce di prezzo a scelta del pubblico e la tessera associativa 2022. 15 € – Tessera associativa inclusa – 5 € + 3 € di Tessera associativa

Per info e partecipare agli spettacoli è necessaria la prenotazione su www.sementerieartistiche.it

Per info e prenotazioni last minute contatta il numero 388 2460985