Usa, Joe Biden negativo al Covid

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato negativo al Covid: a renderlo noto il medico della Casa Bianca, Kevin O’Connor, precisando che Biden, 79 anni, continuerà a restare in isolamento finchè la negatività non verrà confermata da un nuovo tampone. “Il presidente continua a sentirsi molto bene”, ha assicurato O’Connor.

Biden, che ha completato il ciclo di vaccinazioni anche con il doppio booster, era risultato positivo al virus il 21 luglio. Dalla Casa Bianca avevano fatto sapere che era alle prese con sintomi lievi, tra cui affaticamento e tosse. Biden era risultato già negativo al Covid il 27 luglio, ma è tornato in isolamento il 30 quando un altro test ne aveva riscontrato la nuova positività.

