Modena: trasporto scolastico gratuito per alunni disabili

Pubblicità





















Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili residenti nel Comune di Modena e frequentanti scuole di diverso ordine e grado del territorio comunale sarà gratuito. Lo ha deciso la Giunta approvando la delibera proposta dall’assessora ai Servizi educativi Grazia Baracchi che stabilisce la gratuità del servizio per l’anno scolastico 2022/2023 per garantire equità di trattamento agli alunni.

Il “servizio di trasporto speciale” rientra infatti tra gli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo ai fini dell’integrazione degli alunni in situazione di handicap. È inoltre rispondente alle linee di intervento della Regione Emilia-Romagna per il contrasto delle povertà educative e della dispersione scolastica, che sostiene i Comuni affinché possano assicurare trasporto scolastico, servizi e assistenza, in particolare agli alunni con disabilità.

Il Comune di Modena assicura il servizio nel tragitto da casa a scuola e viceversa per consentire agli alunni diversamente abili di raggiungere le sedi scolastiche, individuando i percorsi specifici per ciascuno di loro e valutando le richieste, anche quelle che emergeranno in corso d’anno sulla base di nuovi bisogni emergenti. Inoltre, di concerto con le famiglie il servizio può essere svolto anche in modo non continuativo o saltuario.

In attesa delle disposizioni normative dovute alla situazione epidemiologica e considerato che i servizi per l’accesso e la frequenza dovranno adeguarsi all’organizzazione scolastica, non è ancora possibile definire le modalità organizzative del trasporto scolastico. L’amministrazione ha comunque pubblicato il bando per raccogliere le esigenze da parte degli utenti. Le famiglie possono quindi già presentare domanda (e fino al 31 dicembre 2022) esclusivamente on line a mezzo Spid/Cie/Cns compilando il form sul portale web del Comune (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione). Sarà successivamente l’Ufficio Trasporti Scolastici a comunicare, al termine dell’istruttoria, l’effettivo accoglimento della domanda. Ed eventuali aggiornamenti sulle disposizioni in materia verranno pubblicate nell’area dedicata del sito del Settore Servizi Educativi.

Il trasporto scolastico viene erogato secondo il calendario scolastico con un percorso dall’indirizzo di residenza dell’alunno alla sede dell’Istituto scolastico e ritorno a casa o presso centri di riabilitazione. Può essere svolto mediante auto o mezzi collettivi come minibus o bus in uso esclusivo ed è prevista la presenza di un accompagnatore. L’Amministrazione si riserva, in corso d’anno, di modificare, per esigenze di funzionalità del servizio, la linea, gli orari e le fermate.

Inoltre, da lunedì 8 agosto si è anche aperto il bando fuori termine per il trasporto scolastico ordinario (il bando ordinario scadeva l’1 agosto) organizzato dal Comune di Modena per consentire agli studenti residenti in zone distanti e non servite da mezzi pubblici di linea di raggiungere scuole primarie, secondarie di primo grado e, in via eccezionale, dell’infanzia. Anche in questo caso le iscrizioni si fanno solo on line (entro l’8 settembre) compilando il form sul sito dei Servizi educativi tramite credenziali Spid, Cie o Cns.

Il trasporto scolastico può essere richiesto per andata e ritorno, solo andata o solo ritorno per diverse scuole e zone di riferimento. Le tariffe variano a seconda del tipo di servizio richiesto e se si sceglie il pagamento annuale (270 euro per andata e ritorno e 135 per una delle due tratte) o trimestrale (100 per andata e ritorno e 50 per una delle due). I nuclei in situazione di disagio economico (con indicatore Isee inferiore a 4.700 euro) possono richiedere la tariffa annua scontata del 50 per cento.

Per ulteriori informazioni si può scrivere una mail (trasporti.scolastici@comune.modena.it) telefonare (059 2032767 – 059 2032766 lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18; mercoledì 8.30-13) o recarsi in ufficio previo appuntamento tramite agenda elettronica (prenotazionerisorse.comune.modena.it/prenotazionerisorse/istruzione.jsp#)