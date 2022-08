Chiusure notturne programmate sulla A13 e sulla A14

Pubblicità





















Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, di pulizia e regolazione idraulica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 agosto, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna San Lazzaro;

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione di della A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia:

per chi da Padova è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio;

per chi da Padova è diretto verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna, verso Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto, in modalità alternata.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 10 agosto, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Milano/Firenze ed è diretto verso Padova.

In alternativa, si consiglia:

a chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

a chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, di uscire alla stazione di Bologna Fiera e rientrare dalla stessa stazione, per proseguire in direzione della A13. Si ricorda che la stazione di Bologna Borgo Panigale è chiusa in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.