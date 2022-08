Fiorano, due anni di Bike to Work, è possibile aderire fino a fine anno

Pubblicità





















Prosegue ancora per tutto il 2022 il progetto regionale Bike to Work. Si tratta del piano che eroga contributi economici a tutti i lavoratori che decidono di utilizzare la bicicletta – e non l’automobile – per raggiungere il posto di lavoro. I fondi dedicati al progetto provengono dalla Regione, ma anche dal bilancio dello stesso Comune. Il contributo chilometrico, relativo allo spostamento casa-lavoro in bici, ammonta a un importo di 20 centesimi a km, fino ad un massimo di 50 euro mensili, che viene elargito direttamente in busta paga.

Perché questo possa avvenire, è necessario che l’impresa cui il dipendente fa parte firmi una formale adesione, mediante un modulo presente sul sito comunale. Al dipendente basterà scaricare gratuitamente, sul proprio smartphone, un’app messa a disposizione dall’ente comunale che calcolerà la distanza percorsa ogni giorno.

Partito nel 2020, ad oggi sono 44 i lavoratori che partecipano all’iniziativa, e 8 le aziende fioranesi che hanno aderito, ossia: Metal life; Iris Ceramica; TecnoFerrari; Duerre Tubi Style Group; System Ceramics; System Logistics; MOMI Calzature; Tosilab. I contributi erogati dall’inizio della misura ammontano a quasi 2.500 euro; mentre i chilometri pedalati finora sono superiori ai 15.500.

Tutte le informazioni sul Bike to Work sono reperibili sul sito del Comune di Fiorano oppure contattando l’Uff. Ambiente alla mail ambiente@fiorano.it o al numero 0536/833276.