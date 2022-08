Imprese: Fiorini (Lega), via libera a bonus fiere, nuove risorse per il Made in Italy

Imprese: Fiorini (Lega), via libera a bonus fiere, nuove risorse per il...

“Via libera al bonus fiere. Pubblicato dal Mise il decreto attuativo della misura che stanzia 34 milioni di euro per favorire la partecipazione delle imprese italiane alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate nel nostro Paese. Grazie all’emendamento voluto dalla Lega e a mia prima firma, arrivano nuove risorse che vengono stanziate all’interno del decreto Aiuti per dare ulteriore sostegno al settore delle fiere e alla competitività del Made in Italy sui mercati internazionali.

Per le aziende è riconosciuto un bonus di 10mila euro, valido fino al 30 novembre 2022, per il rimborso spese e gli investimenti sostenuti per partecipare all’evento purché nel rispetto di una serie di condizioni. Un aiuto concreto a un settore strategico colpito duramente dal Covid. Un segnale di fiducia e di incoraggiamento per il comparto produttivo, che vale posti di lavoro preziosi e dà lustro all’Italia nel mondo”.

Lo dichiara la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive.