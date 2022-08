Proseguono i controlli coordinati dei Carabinieri nelle piazze e nei parchi

Pubblicità





















Proseguono i controlli dei Carabinieri nelle piazze, nei parchi e nei luoghi di aggregazione giovanile disposti dal Comando Provinciale di Modena nei 47 comuni della provincia.

Nel corso di tali servizi, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nella tarda serata di ieri, hanno controllato un’autovettura al cui interno veniva identificato un giovane trovato in possesso di 60 grammi di hashish. La persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

A Castelvetro, i Carabinieri della locale Stazione hanno controllato un’autovettura il cui conducente è risultato positivo al test con etilometro. L’uomo è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool con applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente.

A Modena, lungo la Via Emilia Est, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha proceduto al controllo di un’autovettura sospetta, con quattro persone a bordo, il cui conducente, un 23enne, è stato trovato in possesso di 47 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un passeggero, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, è stato segnalato alla Prefettura.

A Campogalliano, nella prima serata, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un 62enne, trovato in possesso di oltre 600 grammi di Marijuana. A Ravarino, poco prima della mezzanotte, il conducente di un’autovettura uscita dalla sede stradale è stato controllato e denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e rifiuto di sottoporsi al test con etilometro. In macchina è stata rinvenuta anche una dose di cocaina con conseguente segnalazione amministrativa alla prefettura di Modena.

Due giorni fa, analoghi controlli in Maranello e Vignola avevano già consentito ai Carabinieri di identificare due giovani in possesso di piccoli quantitativi di hashish, procedendo nei loro confronti alla segnalazione amministrativa alla Prefettura di Modena.