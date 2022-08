Polizia locale, denunciati ladro e ricettatore di biciclette. Recuperati 10 mezzi

Pubblicità





















Il 30 luglio, presso gli uffici del Comando Polizia locale di Reggio Emilia si è presentato un cittadino per denunciare il furto del proprio velocipede a pedalata assistita, del valore commerciale di euro 1000, regolarmente assicurato con lucchetto e catena, avvenuto il 28 luglio precedente in via Emilia San Pietro, nell’orario compreso tra le 18.00 e le 18.30 circa.

Dalla visione delle telecamere della videosorveglianza cittadina, gli agenti del Comando, individuavano senza ombra di dubbio, l’autore del reato, in quanto persona nota e già arrestata per analogo reato nel mese di marzo 2022. Per tale motivo gli agenti si ponevano al rintraccio dell’autore del reato, persona senza fissa dimora, che individuavano nella mattinata dello scorso 3 agosto.

Lo stesso ha ammesso le proprie responsabilità fornendo indicazioni utili al rintraccio di colui al quale aveva venduto la bicicletta rubata. L’attività investigativa posta in essere ha poi portato all’identificazione del “ricettatore” e all’individuazione del luogo in cui la deteneva.

All’interno dei locali dove era la bicicletta rubata, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori altre n. 9 biciclette, tra le quali n. 3 elettriche che, per stessa ammissione dell’uomo, le aveva acquistate da soggetti diversi, dei quali non sapeva fornire le generalità, a cifre che variavano dai 15 agli 80 euro e che verosimilmente potevano essere rubate.

Le biciclette rinvenute sono state recuperate e depositate presso i magazzini comunali di via Mazzacurati in attesa degli accertamenti sulla provenienza delle stesse.

I due soggetti, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria rispettivamente per furto aggravato e per ricettazione.

La bicicletta elettrica rubata in via Emilia San Pietro il 28 luglio è stata poi restituita al legittimo proprietario.