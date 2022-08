Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 13 agosto 2022

Pubblicità





















Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo residua nuvolosità al primissimo mattino sui rilievi e fascia costiera con piogge in esaurimento. Temperature minime in lieve flessione con valori attorno a 18-20 gradi nei centri urbani, di qualche grado inferiori nelle aree rurali. Massime in leggero aumento con valori compresi tra 28 gradi della costa e 31/32 gradi delle pianure emiliane. Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa con tendenza a divenire meridionali dalla sera. Mare inizialmente mosso ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)