Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 14 agosto 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi medio-alte di scarsa consistenza. Temperature in aumento, più marcato nei valori pomeridiani. Minime attorno a 19-20 gradi sulla costa e nei centri urbani, di qualche grado inferiori nelle aree rurali. Massime comprese tra 30 gradi della costa e 34/35 gradi delle zone interne. Venti in generale deboli tendenti a divenire meridionali dal pomeriggio, con temporanei rinforzi sui rilievi. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento sul settore settentrionale.

(Arpae)