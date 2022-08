Malore in Canada, muore il giornalista e storico Matteo Incerti

Pubblicità





















E’ morto, all’età di 50 anni, il giornalista e storico reggiano Matteo Incerti. Incerti lavorava come giornalista al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ed è stato uno dei primi attivisti in Emilia. Al momento del malore che non gli ha lasciato scampo si trovava in Canada per presentare il suo libro ‘I pellerossa che liberarono l’Italia’

Qualche anno fa fu il protagonista di una vicenda di cui si parlò molto: la storia del soldato americano Martin Adler che, durante la guerra, scattò una foto a tre bambini di Monterenzio sull’Appennino bolognese. Grazie anche alla mediazione di Incerti Adler riuscì a rintracciarli, poi ad incontrarli.

****

Cordoglio per la scomparsa di Incerti viene espresso, da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. “È con immenso dolore che apprendo della morte di Matteo Incerti – osserva il presidente del Movimento 5 Stelle – un ragazzo della nostra comunità, un amico che ha visto il Movimento Muovere i suoi passi sin dall’inizio. Caro Matteo, ti ricorderemo sempre con affetto”.

“Ciao caro Matteo – scrive il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico – ancora non posso credere che sia successo. Oggi viene a mancare un grande uomo e un grande professionista. Un abbraccio forte alla sua famiglia. Mancherai a tanti, riposa in pace”.

“La tragica notizia dell’improvvisa scomparsa di Matteo Incerti ha sconvolto l’intera comunità del MoVimento 5 Stelle. Giornalista, scrittore, storico attivista della prima ora e figura di assoluta centralità nell’ambito della Comunicazione del Movimento 5 Stelle a livello nazionale ma soprattutto, con dedizione e passione costante, per la sua Reggio Emilia e per l’intera regione Emilia-Romagna. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto difficile da colmare. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza ai suoi affetti più cari”. Così in una nota l’intera Comunità del MoVimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna.

Di seguito la nota di cordoglio dei senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per l’Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti.

“L’improvvisa tragica scomparsa di Matteo Incerti ha sconvolto l’intera Comunità del MoVimento 5 Stelle. In queste ore tantissimi hanno voluto dedicargli un commosso ricordo, e già questo dovrebbe bastare per comprendere la grandezza del suo animo e il suo ruolo fondamentale all’interno del MoVimento, sin dai suoi albori. Ancora più difficile diventa descrivere il vuoto che la sua scomparsa ha lasciato nella comunità emiliano-romagnola del MoVimento. Da sempre abbiamo avuto il privilegio di averlo a fianco nelle battaglie del nostro territorio. Una terra che lui amava incondizionatamente e di cui era profondo e storico conoscitore. Non possiamo che essergli immensamente grati per tutto quello che è stato per il MoVimento. Il suo ricordo, le telefonate nelle ore più impensabili, la sua insistenza se qualcosa non lo convinceva, le sue brontolate e i suoi numerosi consigli continueranno ad animare e orientare la nostra azione politica. Ci stringiamo al dolore dei suoi affetti più cari, ai quali va il nostro pensiero e il nostro sentito cordoglio. Grazie di tutto, Matteo”.