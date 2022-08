Modena, elezioni politiche: apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale

Pubblicità





















L’Ufficio elettorale da giovedì 18 a lunedì 22 agosto effettuerà delle aperture straordinarie per consentire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali funzionale alla presentazione delle liste dei candidati per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

In particolare, sarà possibile rivolgersi all’ufficio in via Santi 40, al primo piano (ingresso sotto al portico, in caso di chiusura della porta d’ingresso dell’Anagrafe citofonare all’Ufficio elettorale) giovedì 18 agosto dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, venerdì 19 agosto dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18, sabato 20 agosto dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica 21 e lunedì 22 agosto dalle 8 alle 20 con orario continuato. Negli altri giorni è confermato l’orario ordinario dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14 alle 18.

Per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati è possibile richiedere e acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all’originale, con firma autenticata da uno dei soggetti previsti per legge (indirizzo Pec Ufficio Elettorale elettorale@cert.comune.modena.it).

Tutte le informazioni relative al voto di domenica 25 settembre sono consultabili sul sito istituzionale (www.comune.modena.it/argomenti/elezioni).

AL VIA DOMANDE PER VOTO DOMICILIARE

Gli elettori affetti da infermità tali da non potersi spostare da casa potranno partecipare alle elezioni politiche di domenica 25 settembre votando presso la propria abitazione.

Per poter usufruire del servizio di voto domiciliare, gli elettori con infermità che non gli consentono di recarsi al seggio nemmeno con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili, quindi con condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, potranno fare richiesta all’Amministrazione comunale fino a lunedì 5 settembre.

Il modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle votazioni (www.comune.modena.it/argomenti/elezioni), dovrà essere compilato e inviato all’Ufficio elettorale del Comune insieme a copia della tessera elettorale e al certificato rilasciato dal medico, che potrà attestare anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. La documentazione potrà essere consegnata per posta elettronica certificata (elettorale@cert.comune.modena.it), per posta elettronica ordinaria (elettorale.leva@comune.modena.it), a mano previo appuntamento telefonico (059 2032071), per posta ordinaria (via Santi, 40 Modena – c.a. Ufficio elettorale) o tramite fax (059 2032068).

Le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio nazionale. Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale competente.