Il filo delle storie, letture in biblioteca a Guastalla

Pubblicità





















È nato da poco in biblioteca a Guastalla un gruppo di lettori volontari per bambine e bambini. Nel mese di luglio sono stati proposti 4 incontri per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati dai loro famigliari. I lettori volontari hanno letto 2 o 3 libri ogni incontro. La proposta è stata molto apprezzata dai piccoli lettori che hanno partecipato, di volta in volta, sempre più numerosi.

Considerato il successo le letture in biblioteche sono riproposte anche in agosto settembre.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 24 agosto alle ore 10.30.

“Un ringraziamento speciale alle nostre Biblio Lettrici Antonella, Gessica, Giorgia, Maddalena, Margherita e Sarika” affermano con gratitudine le bibliotecarie di Guastalla.

Apertura biblioteca

ORARIO TEMPORANEO DAL 25 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE

lunedì 9.00-12.30 – martedì 9.00-12.30 – mercoledì 9.00-12.30 – giovedì 9.00-12.30 – venerdì 9.00 – 12.30 – sabato 9.00-12.30

CHIUSURA ESTIVA

da lunedì 8 agosto a venerdì 19 agosto compreso