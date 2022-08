Maltempo, a Prignano sulla SP19 rimosso albero caduto

Pubblicità





















A Prignano, lungo la strada provinciale 19, i tecnici della Provincia di Modena, con la collaborazione del personale del Comune, hanno rimosso questa mattina, giovedì 18 agosto, un albero caduto sulla carreggiata stradale a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato il territorio provinciale in queste ore.

La caduta non ha coinvolto mezzi in transito o persone ed ha comportato la chiusura della strada per il tempo necessario alla rimozione dell’albero e alla messa in sicurezza del tratto interessato, che ora è percorribile senza limitazioni.

I tecnici della Provincia stanno monitorando la rete viaria fin dalla prima mattina e al momento non hanno segnalato altre criticità alle strade.