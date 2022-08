Maltempo: danni in provincia di Modena, soprattutto nella fascia nord

Pubblicità





















Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco a causa del maltempo che ieri sera si è abbattuta sulla fascia nord della provincia. Particolarmente colpita la zona di San Felice S/P. con gli hangar dell’aeroporto abbattuti dalle folate di vento. Divelto il tetto di una palazzina in via Lavacchi con 11 famiglie evacuate in via precauzionale.

Una settantina gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del Fuoco con sette squadre dispiegate sul territorio. Verso le 2 di questa notte, la situazione è tornata via via alla normalità.