Col finanziamento del Pnrr la scuola di Villanova e il nido a Vaciglio

La nuova scuola d’infanzia a Villanova e un nuovo asilo nido a Vaciglio sono le due scuole del Comune di Modena ammesse al finanziamento del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un valore complessivo di oltre 4 milioni e 600 mila euro nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione.

I due progetti rientrano tra quelli previsti nel programma Next Generation Modena e sono stati confermati dal ministero dell’Istruzione che dovrà completare la verifica dei requisiti. L’investimento fa parte della Missione 4 del Pnrr, “Istruzione e Ricerca: Potenziamento dell’offerta dagli asili nido alle Università”.

Con il Pnrr sono già stati assegnati a Modena circa 70 milioni di euro di finanziamenti, sono già state presentate altre candidature ai bandi su diversi temi per le quali si attende l’esito e altre ne verranno proposte alle prossime scadenze.

La nuova scuola d’infanzia a Villanova verrà realizzata a fianco del nido con un costo di 2 milioni e 400 mila euro. D’ispirazione montessoriana, composta da tre sezioni per complessivi 75 posti, il progetto prevede l’attenzione all’interazione tra le sezioni e alle aperture verso il parco esterno per favorire le attività all’aperto. Insieme al nido Trottola potrà configurarsi come Polo per l’infanzia per dare continuità all’esperienza dei bambini e a completamento del polo scolastico che già comprende anche la primaria Menotti.

Il nuovo nido d’infanzia “Magenta” a Vaciglio (con un investimento di 2 milioni e 271 mila euro) verrà realizzato accanto alle scuole Rodari, a servizio di una zona in forte espansione residenziale. Pensato con spazi flessibili in grado di trasformarsi, luoghi di condivisione, pareti tattili, attenzione ai materiali e ampie vetrate, il nido potrà ospitare quattro sezioni per oltre 60 posti complessivi.