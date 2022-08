Spilamberto, il 22 agosto rassegna “Cinema sotto le stelle” con “Doc in tour – Let’s kiss”

Pubblicità





















Prosegue “Cinema sotto le stelle”, rassegna estiva per grandi e piccoli, che si svolge nel parco della Rocca Rangoni dal titolo “Spilamberto Freaks – Out: elogio all’unicità” un viaggio cinematografico alla scoperta di altri mondi. Il mercoledì è dedicato al cinema per bambini.

Lunedì 22 agosto “Doc in tour – Let’s kiss” di Filippo Vendemmiati (Italia, 2021 – 85’, documentario doc in tour 2022). Il film è incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, classe 1955, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili lgbt. Attraverso il racconto del protagonista tra pubblico e privato con serenità e materiale documentale inedito, il film ricostruisce oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza. un viaggio lungo i luoghi della vita: dalla casa natale in campagna all’università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei gay pride, da Roma a New York e all’impegno politico. A partire dalle 21 il regista Filippo Vendemmiati presenterà in collegamento il film.

Mercoledì 24 agosto “Wonder Park” di Dylan Brown (Usa, 2019 – 90’, animazione). June è una ragazza piena d’immaginazione che scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti: Meravigliandia. nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova sempre più in uno stato di decadenza e oscurità. La ragazza scoprirà presto che Meravigliandia è frutto della sua immaginazione e solo lei potrà salvare questo posto magico, riportandovi la meraviglia con l’aiuto dei suoi nuovi amici.

Ultimo appuntamento: lunedì 29 agosto “Speciale Cinedanza”, serata dedicata ai corti. In collaborazione con REEF – Ribalta Experimental Film Festival e Drama Teatro. Le proiezioni saranno precedute da una performance di danza a cura di Blaksoulz Dance Company.

Le proiezioni saranno nel Parco di Rocca Rangoni. Inizio ore 21.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate in data successiva.

Dalle 20:30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo: l’obiettivo è garantire un servizio di ristoro alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

Per info: Ufficio Cultura – cultura@comune.spilamberto.mo.it – www.comune.spilamberto.mo.it

Poiché la programmazione cinematografica potrebbe subire integrazioni o variazioni, raccomandiamo di seguire il sito www.comune.spilamberto.mo.it.