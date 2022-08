Interessato il tratto da via Bono da Nonantola a largo Moro e le corsie dei bus

Asfaltature in viale Molza e Autostazione a Modena

Da lunedì 22 agosto prendono il via lavori di asfaltatura in viale Molza, nel tratto da via Bono da Nonantola a largo Moro, e, a seguire, nelle corsie bus tra le pensiline dell’Autostazione delle corriere.

L’intervento, realizzato nell’ambito del progetto di riqualificazione del suolo pubblico da 500 mila euro in corso nel Quartiere 1, Centro storico, sarà completato con il rifacimento della segnaletica orizzontale e arriverà a conclusione a inizio settembre.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, sul tratto di viale Molza sarà interrotta la circolazione anche agli autobus e alla Stazione delle Autocorriere i lavori procederanno con la chiusura di due corsie bus alla volta.