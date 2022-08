Dopo il furto tentano di formattare l’Iphone rubato: denunciati dai carabinieri

Pubblicità





















Hanno notato l’IPhone lasciato incustodito nei pressi della cassa di un supermercato di Reggio Emilia e con disinvoltura se ne sono appropriati rubandolo. Un colpo facile per i due che però non hanno tenuto conto della tecnologia. Quest’ultima ha consentito non solo il recupero dell’IPhone rubato ma anche l’identificazione dei due presunti ladri.

Infatti, da una parte le telecamere del supermercato hanno immortalato l’azione furtiva consentendo ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli di indirizzare le loro attenzioni investigative sulla coppia, dall’altra l’applicazione ‘trova il mio IPhone’ ha consentito di localizzarlo e recuperarlo presso un negozio di telefonica dove i due l’avevano portato per sbloccarlo. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Corso Cairoli, a cui la derubata – una 25enne reggiana – aveva formalizzato la denuncia, a conclusione delle indagini con l’accusa di concorso in furto hanno denunciato alla Procura reggiana un 56enne e una 55enne di Reggio Emilia provvedendo al recupero dell’IPhone rubato che hanno sequestrato per la successiva restituzione alla derubata.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità degli indagati.