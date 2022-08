Berlusconi “Giorgia Meloni può guidare l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Giorgia Meloni, come altri esponenti del Centrodestra, ha senz’altro l’autorevolezza necessaria per guidare il governo…”. Lo dice, in un’intervista a Il Tempo, Silvio Berlusconi. Quanto può valere in più la sua presenza per il centro-destra? “In passato – aggiunge – ho guidato una campagna elettorale ben fatta, spiegando agli italiani i vantaggi concreti che avrebbero ottenuto da un nostro successo, una campagna che ci ha fatto crescere di 10 punti. E’ quello che intendo fare anche stavolta, rivolgendomi soprattutto a quel grande numero di indecisi o potenziali astenuti – sono la metà degli italiani – spiegando loro che non andare a votare è autolesionismo e invece votare per noi significa realizzare degli obbiettivi concreti. Votare, naturalmente per Forza Italia, è nell’interesse proprio di ciascuno, in quello dei propri cari, in quello della comunità…”.

