Due scosse di terremoto ieri sera nel reggiano

Pubblicità





















Due scosse di terremoto ieri in provincia di Reggio Emilia, dopo quella di Ferragosto. Sono state registrate in serata con epicentro a Bagnolo in Piano. La prima alle 19:10:37 di magnitudo 2.3, la seconda di magnitudo 3.2 alle 20:12:12. Segnalazioni anche da Reggio Emilia, Guastalla, Carpi e Poviglio. I paesi vicini all’epicentro sono stati Correggio, Novellara, San Martino in Rio, Campagnola Emilia, Rio Saliceto e Cadelbosco di Sopra. Non si registrano danni a persone o cose.