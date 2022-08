Carpi, bando della Provincia per nuovi spazi scolastici

Pubblicità





















Si riunirà alla fine del mese di agosto la commissione tecnica che dovrà valutare l’offerta relativa all’avviso pubblico per la ricerca di immobili idonei da assumere in locazione a servizio degli istituti scolastici superiori del comune di Carpi, in funzione dell’aumento degli iscritti e dei futuri interventi di adeguamento sismico, di consolidamento e rafforzamento delle strutture scolastiche.

Il bando, pubblicato lo scorso 4 luglio dalla Provincia di Modena, aveva come termine utile per la presentazione delle candidature il 27 luglio ed ha ricevuto un’offerta da parte di un soggetto privato per la locazione di locali, che è attualmente in corso di valutazione da parte del personale della Provincia.

I tecnici fanno sapere che «in ogni caso, sarà garantito a tutti gli studenti il regolare svolgimento delle lezioni già dalla ripresa del 15 settembre prossimo, grazie a soluzioni alternative che si stanno predisponendo in questi giorni e che assicureranno spazi adeguati».

Il nuovo spazio è comunque indispensabile perché oltre all’aumento degli iscritti, che sono 163 in più rispetto allo scorso anno scolastico, è emersa la necessità di provvedere alla progressiva ristrutturazione di una serie di edifici scolastici nel distretto di Carpi e per realizzare questi lavori potrebbe essere necessario spostare gli studenti per liberare gli spazi interessati dal cantiere, così da garantire la continuità didattica anche durante le fasi operative del cantiere.

A Carpi gli studenti iscritti al prossimo anno scolastico 2022/2023 sono complessivamente 4.790, di cui 2.029 al Fanti, 1.047 al Da Vinci, 994 al Meucci e 720 al Vallauri.

La Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti scolastici con oltre 35 mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.