La Polizia di Stato interviene presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mirandola e procede ad un arresto

Nel pomeriggio di sabato scorso, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola ha tratto in arresto un uomo di 52 anni, residente in provincia, per il reato di danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mirandola per una segnalazione di persona che stava dando in escandescenza, colpendo con calci e pugni la vetrata del locale Triage/Accettazione, che veniva danneggiata in maniera irreparabile, e minacciando i presenti.

L’uomo si scagliava contro gli operatori di polizia subito intervenuti, cercando di colpirli con calci e pugni, opponendo resistenza nei confronti degli agenti che con non poca difficoltà riuscivano a bloccarlo.

All’atto dell’identificazione la persona è risultata essere già nota all’ufficio per condotte moleste e sanzionato più volte per ubriachezza.

L’arresto è stato convalidato in data odierna.