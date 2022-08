Poviglio: cinque feriti in un incidente stradale, tra questi due bambini

Cinque feriti, tra questi due bambini piccoli, in un incidente stradale avvenuto stamane poco dopo le 12:30 in via Romana – SP358R a Poviglio. Coinvolte tre autovetture e, complessivamente, sette persone. Ad avere la peggio una bambina di 6 anni ed una ragazza di 26, entrambe trasportate con codice di massima gravità all’Ospedale di Parma. Condotti invece all’ospedale di Reggio Emilia, tutti con codice di media gravità, un bambino di un anno, una ragazza di 27 ed un uomo di 36 anni. Elisoccorso sul posto assieme a diverse ambulanze. Rilievi di legge affidati alla Polizia locale.