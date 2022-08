Sassuolo2: vandalismi sulle auto in sosta nel parcheggio sotterraneo

Pubblicità





















Vandalismi alle auto in sosta nel parcheggio sotterraneo di Sassuolo 2. La segnalazione arriva via fb e lascia davvero poco all’immaginazione, con alcune auto prese di mira da teppisti fin qua ignoti e che con tutta probabilità ignoti resteranno, dal momento che, si apprende, la zona è provvista di telecamere di sorveglianza.

Il parcheggio, già in altre occasioni teatro di raid ai danni delle auto in sosta, e snobbato nonostante la sua comodità da tanti che non giudicano rassicurante servirsene a causa di presenze non sempre rassicuranti, chiude alla 22 ma, dalla discussione social innescata dalle segnalazioni dei vandalismi, si apprende anche le porte vengano sistematicamente forzate da ignoti.