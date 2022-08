Ancora danni alle auto: questa volta tocca al ‘Parco’

Pubblicità





















Altre auto danneggiate. Questa volta nel mirino dei vandali, siamo in zona Parco, finiscono gli pneumatici, come da foto postate sui social che raccontano il quotidiano sassolese.

Siamo in zona Parco, non lontanissimi – ma nemmeno così vicini da suggerire un collegamento che vada oltre una stupida emulazione – dal parcheggio di Sassuolo2, teatro di altri vandalismi sulle auto in sosta, e il disappunto in rete corre velocissimo. Tra chi chiede presidio più puntuale da parte della Polizia Municipale e altri che propongono di organizzare ‘passeggiate’ sul web ‘sale – per dirla con il Jovanotti di ‘Sensibile all’estate’ – la temperatura’.