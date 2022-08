Carpi, manutenzioni straordinarie sulla sp12

Da mercoledì 24 chiude la provinciale per tre giorni

A Carpi, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, verrà rifatta la pavimentazione stradale lungo alcuni tratti della sp12 a partire da domani mercoledì 24 agosto.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento si rende necessario chiudere la strada provinciale nel tratto compreso fra via Griduzza e la sp468 nella fascia oraria compresa dalle ore 7,30 alle ore 19,00 da mercoledì 24 agosto a venerdì 26 agosto. In prossimità del cantiere sarà predisposta la segnaletica di deviazione temporanea.