Cittadino straniero arrestato a Bologna per violenza sessuale nei confronti di una giovane turista

Pubblicità





















I poliziotti della Questura di Bologna nella notte di sabato scorso, 20 agosto, hanno arrestato un cittadino marocchino gravemente indiziato di aver commesso il reato di violenza sessuale ai danni di una giovane turista finlandese in zona universitaria.

L’intervento dei poliziotti è scaturito da una serie di richieste su linea di emergenza da parte di alcuni cittadini che, intorno alle 3 di notte, segnalavano una ragazza in difficoltà in una traversa di via Indipendenza attorno alla quale era in atto una discussione fra alcuni uomini presenti.

Le Volanti dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato “Due Torri – San Francesco”, giunte sul posto, hanno trovato la donna riversa a terra, apparentemente priva di sensi, poi identificata per una turista ventiduenne finlandese, che veniva immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale.

Gli accertamenti effettuati nell’immediato, grazie alle dichiarazioni di alcuni richiedenti e di alcuni testimoni, consentivano di accertare che la donna era stata fatta oggetto di attenzioni sessuali, mentre era in stato di incoscienza in Largo Respighi, da parte di un giovane originario del Marocco che era nel gruppo di persone che era stato segnalato intorno alla giovane turista e che era stato bloccato dalle Volanti intervenute dopo un breve tentativo di fuga.

E’ stata così condotta un’immediata attività investigativa che ha visto l’intervento anche della Squadra Mobile della Questura, attraverso la visione delle telecamere presenti in centro storico, che ha consentito di raggiungere gravi indizi di reità nei confronti della persona marocchina fermata che è stata così arrestata per il reato di violenza sessuale e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna, tradotta presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.