CUPTEL Reggio Emilia, l’orario estivo resta invariato fino al 30 settembre

La Direzione dell’Azienda USL di Reggio Emilia informa che l’orario estivo del servizio di prenotazione telefonica CUPTEL 0522 391522, per tutte le prenotazioni in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e in Libera Professione, resta invariato fino al 30 settembre:

dalle ore 7:45 alle 16:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 12:30 il sabato.

Si ricorda che le prenotazioni possono essere effettuate anche attraverso i seguenti canali:

CupWeb,

Fascicolo Sanitario Elettronico,

Farmacie aderenti al servizio Farmacup,

dai medici di medicina generali che aderiscono al servizio Medicup,

agli Sportelli Cup presenti sul territorio.