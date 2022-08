Un’auto e uno scooter rubati recuperati dalla Polizia di Reggio Emilia

Pubblicità





















La Polizia di Stato di Reggio Emilia, costantemente impegnata in attività di prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati, nella serata di ieri, durante un’attività di controllo nella zona Belvedere, ha notato un’autovettura che procedeva in maniera pericolosa per il traffico cittadino in quanto il conducente effettuava manovre pericolose. Una volta fermato il veicolo per procedere agli accertamenti, da questo scendevano tre giovani che si davano a precipitosa fuga e riuscivano a sottrarsi al controllo sfruttando la scarsa visibilità dovuta all’orario notturno.

Il veicolo, risultato provento di furto, veniva trasportato presso la Questura per i necessari accertamenti da parte del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica. Intanto è stato già contatto il proprietario: si tratta di un anziano signore che si è mostrato entusiasta di poter riavere la sua automobile.

Negli scorsi giorni, anche un’altra persona vittima di furto è riuscita a riavere il bene che gli era stato sottratto grazie a un intervento delle Volanti.

Qualche giorno fa, infatti, una donna residente in zona Rosta Nuova ha contattato il 113 per segnalare che durante la notte aveva sentito dei rumori sospetti sotto la finestra della propria abitazione e, dopo essersi affacciata, aveva notato due ragazzi darsi a precipitosa fuga dopo aver parcheggiato una vespa sotto la suddetta finestra. Gli operatori della Squadra Volanti intervenuti sul posto hanno controllato la targa del motociclo che risultava effettivamente rubato. Immediatamente si sono attivati per rintracciare il proprietario in modo da poterglielo restituire.

Felicissimo quest’ultimo, un giovane residente a Reggio Emilia che, dopo aver regolarmente denunciato il furto a fine giugno, aveva ormai perso le speranze di riavere lo scooter.