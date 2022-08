Pubblicità





















In anticipo di un paio di giorni sulla data prevista del 28 agosto, é stato riaperto questa mattina alle 9.30 il tratto di via Zanardi che collega via de’ Carracci a via Bovi Campeggi, chiuso dal 1 luglio. L’intervento si era reso necessario per procedere con l’esecuzione dei lavori di consolidamento della struttura da parte della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Terminati i lavori, da questa mattina la circolazione é stata regolarmente ripristinata.