Momento di festa in piazza per i ragazzi della Fidal, e una nuova celebrazione di Castelnovo “Paese per lo Sport”

Una bella serata in piazza, con tanti ragazzi e ragazze che in questi giorni stanno scoprendo Castelnovo e l’Appennino: ieri, in piazza Martiri della Libertà, si è svolto un momento di saluto ad atleti e tecnici che in questi giorni sono coinvolti nel raduno tecnico della Fidal Emilia-Romagna. Un evento che coinvolge 310 persone, tra atleti e tecnici, rappresentanti di 48 società di tutte le province della Regione.

La serata è stata promossa dalla società Atletica Castelnovo ne’ Monti e dall’Amministrazione comunale, e ha visto saluti ed interventi di amministratori, tecnici e atleti.

Un saluto e un ringraziamento lo ha portato il Sindaco Enrico Bini, che ha sottolineato “l’importanza che appuntamenti come questo raduno stanno assumendo sempre più per Castelnovo e per tutto l’Appennino: ci permettono di ospitare tante persone, tanti giovani, far loro conoscere questo territorio, le sue eccellenze, la comunità, e ovviamente l’impiantistica sportiva, su cui abbiamo condotto importanti investimenti: ad esempio la rinnovata pista di atletica del Centro Coni e la nuova postazione per i lanci, che questi ragazzi stanno utilizzando in questi giorni. Continueremo in questa direzione, grazie anche al sostegno della Regione che resta costante e fondamentale, perché Castelnovo sia sempre più un Paese per lo Sport”.

L’importanza della dotazione impiantistica castelnovese è stata confermata anche da Federico Menozzi, fiduciario del settore tecnico Fidal regionale e responsabile del raduno: “Avere la pista rinnovata è fondamentale perché permette ai ragazzi di allenarsi su una superficie ammortizzata, che non stressa la loro muscolatura prevenendo gli infortuni, e la postazione dei lanci è irrinunciabile per un raduno come questo che coinvolge tutte le discipline dell’atletica leggera: velocita, corsa ostacoli, mezzofondo, i salti, i lanci, la marcia e le prove multiple. Poi ci sono le occasioni di compiere escursioni e allenamenti in altre zone dell’Appennino, ad esempio alle Fonti di Poiano o salendo sulla Pietra di Bismantova. Per questo qui ci troviamo sempre così bene”.

Concetto ribadito anche dal Presidente della Fidal Emilia-Romagna, Alberto Morini: “Questi raduni hanno una grande importanza, permettono ai ragazzi di confrontarsi con altri atleti coetanei di tutta la Regione e con tanti tecnici e allenatori, di crescere e migliorare. Siamo in un momento molto positivo per il movimento dell’atletica leggera a livello nazionale, con risultati straordinari arrivati dalle Olimpiadi, poi i Mondiali e gli Europei: questi risultati si riflettono anche sui giovanissimi che si avvicinano al nostro sport”.

Sono state poi le voci di alcuni giovani atleti ad evidenziare il loro “stare bene” a Castelnovo e al Centro Coni: ne hanno parlato Alessandro Ori (La Fratellanza Modena), nazionale under 23 e campione italiano under 23 nei 200m, Luca Marsicovetere (Libertà Atl. Forlì), campione europeo under 18 con la staffetta 4×400, campione italiano under 18 nei 400m, Alex Fabbri (Pontevecchio Bologna), nazionale under 20 nel salto triplo e Laura Elena Rami (Cus Bologna), nazionale under 18 e campionessa italiana under 20 nei 400m. Ai giovani campioni è stato fatto omaggio di una stampa della Pietra di Bismantova, da un’opera dell’incisore Ugo Viappiani.

I fisioterapisti Filippo Campioli e Alberto Donati, e il tecnico “decano” Giuliano Corradi hanno invece illustrato l’importanza di questi raduni per la condivisione di competenze e la formazione dei tecnici, e il lavoro che viene fatto con i ragazzi per prevenire o recuperare dagli infortuni.

In chiusura, salutando e ringraziando di nuovo i partecipanti, Maria Azzolini dell’Atletica Castelnovo ne’ Monti ha dato l’appuntamento al centro Coni a settembre per un altro evento straordinario: i campionati nazionali di atletica del CSI.