Aggredisce due accertatori Tper, arrestato 22enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 22enne dominicano, residente nel ferrarese, per resistenza a un pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

E’ successo alle ore 09:35 di ieri, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che a bordo di un autobus della società Tper, Linea 97, in transito su via Genuzio Bentini, c’era un giovane che stava picchiando gli accertatori che erano saliti a bordo del mezzo per verificare la validità dei titoli di viaggio dei passeggeri.

Alla vista dei Carabinieri che stavano arrivando, alcuni viaggiatori sono scesi dal bus chiedendo aiuto perché il giovane stava ancora litigando con i due accertatori che gli avevano chiesto di esibire un documento di identità per compilare la sanzione a carico di chi è sprovvisto di regolare titolo di viaggio. Individuato a bordo del mezzo, l’aggressore ha tentato la fuga colpendo un Carabiniere con una gomitata sullo zigomo, poi, quando si è accorto che il militare stava per impugnare il TASER in dotazione all’Arma, si è calmato subito ed è stato arrestato.

Uno dei due accertatori Tper ha riportato 3 giorni di prognosi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del Giudizio direttissimo.