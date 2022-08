Montecreto, lieve trauma cranico per una escursionista di Rieti

Una domenica trascorsa in natura a fare un trekking è stata interrotta da una brutta caduta che ha provocato un lieve trauma cranico ad una signora che stava passando la giornata con la famiglia.

La donna, 53enne di Fara in Sabina (Comune di Rieti), che stava trascorrendo le vacanze in zona con il marito e i figli, oggi era impegnata in una escursione domenicale lungo il sentiero 461 presso Montecreto, quando è scivolata e ha battuto la testa contro un sasso.

Fortunatamente il trauma è stato lieve e, nonostante la donna abbia riportato una ferita lacero contusa, è sempre rimasta cosciente e collaborativa. I famigliari hanno subito allertato il 118 che ha attivato la squadra Monte Cimone del Soccorso Alpino.

Nella squadra era presente anche il tecnico sanitario che, una volta sul posto, ha prestato il primo soccorso e le prime cure mettendo il collarino alla signora, mentre è stata attivata l’eliambulanza di Pavullo per l’evacuazione dell’infortunata che è stata “verricellata” e trasportata all’ambulanza del 118 di Lama Mocogno che l’ha poi condotta all’ospedale di Pavullo per i controlli del caso.