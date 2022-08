In finale i neroverdi battono per 1-0 la Roma con la rete di Lattanzi al sedicesimo della ripresa. Terze classificate Bologna e Torino

Primo successo per il Sassuolo al Memorial Previdi

Pubblicità





















Per la prima volta di fila è il Sassuolo ad alzare la prestigiosa coppa del Memorial Nardino Previdi, il torneo di calcio giovanile che si è svolto da giovedì 24 agosto a domenica 28 agosto nelle province di Modena e Reggio Emilia. Nella finalissima sul sintetico dello stadio “Zanti”, a San Michele dei Mucchietti di Sassuolo, i neroverdi sono imposti sulla Roma iscrivendo il proprio nome per la prima volta nell’albo d’oro della manifestazione dedicata alla categoria Allievi under17 e intitolata all’indimenticato dirigente sportivo modenese.

Nella mattinata odierna i sassolesi guidati da mister Simone Pavan hanno superato i giallorosssi per 1-0; onore anche alla Roma allenata da Marco Ciaralli, formazione di talento come attestato nel girone eliminatorio (tre vittorie) e nella semifinale vinta contro il Torino per 2-1. Proprio i granata si sono classificati al terzo posto, a pari merito con il Bologna che nell’altra semifinale aveva ceduto ai calci di rigore al Sassuolo un un acceso match.

IL TABELLINO DELLA FINALE

U.S. SASSUOLO CALCIO 1

A.S. ROMA 0

SASSUOLO: Viganò, G.Benvenuti, Iodice Marazzita (Cap), Mazzoni (V.C.), Piccolo (12’ stT. Benvenuti), Suplja, Seminari, Petito, Anastasini (33’ st Mussini), lattanzi. All. Simone Pavan. A disposizione: Furghieri, Crosariol, Acatullo, Taparelli, Ferrari, Chiricallo, Jashari.

ROMA: Marin, De Luca, Carpineti (1’ st Ceccarelli), De Campos, Feola (V.C.), Golic, Ragone (Cap), Surricchio (21’ st Colasurdo), Reale (28’ st Fravola), Almaviva (33’ st Cioffredi), Della Rocca. All. Marco Ciaralli. A disposizione: Baldi, Mirra, Oblec, Tumminelli, Guglielmelli.

Arbitro: Sena di Modena

Assistenti: Sivilla e Melli di Modena

Reti: 16’ st Lattanzi (S)

Ammoniti: 10’ pt Petito (S), 20’ pt Anastasini (S), 25’ pt Carpineti (R), 35’ pt Viganò (S), 12’ st Surricchio (R), 26’ st Almaviva (R), 29’ st Marazzita (S), 37’ st Iodice (S)

I neroverdi, capitanati da Marazzita hanno anche vinto due premi speciali. Nei riconoscimenti post-partita, alla presenza delle autorità, l’attaccante Lattanzi è stato eletto miglior giocatore del torneo e il tecnico Simone Pavan è andato il riconoscimento di miglior allenatore. L’estremo difensore della Roma Marin è stato invece proclamato miglior portiere, intitolato al recentemente scomparso Villiam Vecchi storico preparatore dei portieri del Milan e fedelissimo di Carlo Ancelotti. A parimerito con tre reti, Marazzita della Roma e Pederzini della Reggiana sono stati eletti capocannonieri del torneo. Lo speciale premio Fair play intitolato anche questo alla memoria di Silvano Taglini, amministratore delegato della Domus Linea S.rl., è stato infine assegnato al Modena per il comportamento esemplare dei suoi ragazzi durante una gara; la targa è stata ritirata dal responsabile dallo stesso tecnico dei canarini.

Il torneo organizzato dalla famiglia Previdi, in questa speciale edizione dopo il difficile periodo post pandemia, si è dunque concluso tra gli applausi dopo 15 belle gare di calcio giovanile che hanno coinvolto il meglio del pallone italiano e non solo: le squadre iscritte sono state le già citate Sassuolo, Roma, Bologna, Torino, Reggiana, Modena, SPAL e Lugano. Svariati sono stati gli enti locali che hanno affiancato la kermesse: i Comuni di Sassuolo, Fiorano, Casalgrande, Castellarano, le Province di Modena e Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna, oltre alle società sportive partner (Sassuolo Calcio, Sanmichelese, Castellarano e Casalgrande) e a numerosi sponsor e partner commerciali.

In conclusione è stato annunciato che il Memorial Previdi, rinnovando l’appuntamento a fine agosto 20203 per l’edizione numero 12, avrà nelle prossime settimane un corollario incentrato sullo sport inclusivo: l’appuntamento è previsto sempre per fine agosto (inizio dei campionati FIGC permettendo).