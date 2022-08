Conte “Contro il Reddito di Cittadinanza politici di lungo corso”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il reddito di cittadinanza è attaccato dai politici di lungo corso che stanno da decenni in Parlamento. Chi prende 500 euro al giorno fa la guerra a chi ne prende 500 al mese”. Così il leader del Movimento Cinque stelle Giuseppe Conte, intervenuto in collegamento video con Napoli alla presentazione dei candidati del Movimento alle prossime politiche. “L’agenda sociale è la nostra prospettiva più importante”, ha aggiunto Conte.

“Per noi la politica è prendere degli impegni e realizzarli, costi quel che costi”, ha sottolineato l’ex premier.

“Siamo stati quelli che hanno voluto il Patto per Napoli – ha poi aggiunto Conte – questa sfida è stata raccolta dalla popolazione e sta dando frutti significativi”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).