Si esibisce in pubblico: denunciato dalla Polizia di Stato per atti osceni e danneggiamento

Si esibisce in pubblico: denunciato dalla Polizia di Stato per atti osceni...

La Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 52 anni per i reati di atti osceni in luogo pubblico e danneggiamento.

Nel tardo pomeriggio di ieri, una Volante si è portata nel piazzale di via Paganelli, dove era stato segnalato dagli addetti alla sicurezza un uomo molesto che, dopo aver colpito con dei calci e con il capo gli arredi di un esercizio pubblico, danneggiandone uno, mentre urlava improperi, si era mostrato nudo alle persone presenti.

Giunti subito sul posto, gli agenti lo hanno individuato in via delle Suore, dove nel frattempo si era spostato.

L’uomo, in uno stato di forte agitazione da probabile assunzione di alcool, è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara da personale del 118, all’uopo fatto intervenire dagli operatori.