Castelfranco Emilia, al via in biblioteca le iniziative di promozione alla lettura

Con l’avvio del nuovo anno scolastico a metà settembre, pronti a ripartire anche i progetti autunnali della biblioteca comunale “Lea Garofalo”: una ricca serie di proposte per le scuole del territorio e per tutti i cittadini, per avvicinare alla lettura bambini, ragazzi e adulti con attività divertenti e coinvolgenti.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio partiranno dei percorsi di lettura ideati e condotti da professionisti del settore, con una formazione sia teatrale che pedagogica; momenti in cui la lettura ad alta voce, l’animazione teatrale e una selezione accurata di testi e immagini guideranno i ragazzi nell’affascinante mondo della letteratura. Tutti i percorsi proposti saranno corredati da bibliografie approfondite e negli spazi della biblioteca saranno allestite mostre bibliografiche a tema, per consentire agli studenti di scegliere i libri con facilità. Per i più piccoli (scuola dell’infanzia e classi prime della scuola primaria) saranno organizzate visite guidate alla biblioteca con lettura finale a cura dei bibliotecari.

Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, invece, viene riproposto il progetto “Xanadu”, ideato dall’Associazione Culturale Hamelin che ha già riscosso un grande successo negli scorsi anni; un approccio nuovo e moderno alla lettura dedicato ai giovani adulti, che si ritrovano in quella delicata fase della vita in cui si ricercano certezze, modelli e identità.

È in partenza, infine, un programma di incontri formativi per educatori e insegnanti a sostegno delle attività di promozione alla lettura, dello stimolo all’apprendimento, alla conoscenza, alla creatività, per promuovere la lettura come strumento di crescita ed inclusione; incontri di aggiornamento e approfondimento mirati per la fascia d’età di riferimento.

Ma le attività della biblioteca comunale non si fermano alle scuole: anche quest’anno, infatti, torna “Leggetevi Forte!”, la rassegna di letture per bambini e famiglie promossa dal sistema bibliotecario di Castelfranco Emilia e Nonantola, nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, che promuove la lettura ad alta voce fin dalla prima infanzia: un ampio e diversificato programma di incontri che si svolgeranno di sabato tra settembre e dicembre. All’interno della rassegna avranno spazio anche gli “in-book”, i libri tradotti in simboli, studiati per rendere la lettura accessibile ai bambini con difficoltà della comunicazione, ma che rappresentano un’opportunità per tutti, quando il piacere dell’ascolto viene condiviso e la lettura svolge un ruolo di inclusione.