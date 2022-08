Controlli al Novi Sad: un arresto della Polizia di Stato per spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale

Pubblicità





















La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino straniero di 29 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio in zona Novi Sad, nel pomeriggio di ieri gli agenti hanno notato all’interno del parco un soggetto dall’atteggiamento sospetto, che alla vista della Volante ha cercato di allontanarsi come per eludere un eventuale controllo.

Una volta fermato, poiché l’uomo era sprovvisto di documenti di riconoscimento, gli operatori hanno deciso di accompagnarlo in Questura per accertamenti più approfonditi sulla sua identità. L’uomo ha opposto resistenza sferrando una gomitata al costato di un agente per guadagnarsi la fuga. Inseguito a stretto giro è stato raggiunto e bloccato. Durante la corsa si è disfatto di un pacchetto di sigarette, che gli agenti hanno immediatamente recuperato. Al suo interno è stato rinvenuto un pezzo di medie dimensioni di sostanza resinosa di colore marrone, avvolto in un cellophane trasparente, accertato dal Gabinetto Polizia Scientifica essere sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 31 grammi. La perquisizione ha permesso di rinvenire la somma di 245 euro in banconote di vario taglio, all’interno di un portafoglio nella sua disponibilità.