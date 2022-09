Ladri in azione alla Delta Atletica Sassuolo: sparite magliette, medaglie ed un defibrillatore

Pubblicità





















“Questa notte abbiamo subito un furto nell’impianto di atletica leggera di piazza Falcone e Borsellino. Hanno scassinato una porta, scaraventato tutto alla ricerca di chissà che cosa (di questi tempi le associazioni sportive dilettantistiche hanno solo dei debiti…), rubandoci alcuni oggetti di poco valore, tra i quali una trentina di queste magliette e tutta la nostra scorta di medaglie, circa 400, che utilizziamo per le gare o per premiare i nostri mini atleti durante gli allenamenti”. Così il Presidente ASD Delta Atletica Sassuolo denuncia sulla pagina Facebook dell’Associazione il raid notturno subito.

“Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale maggiori controlli in una zona che, di notte, è deserta e la possibilità che installino telecamere di sorveglianza nell’impianto di loro proprietà.

Se vedete per favore adulti con addosso questa maglia, per favore contattatemi (pochi nostri atleti la usano in quanto vecchia e comunque se la usano, lo fanno correndo e non passeggiando…)”.

Spariti anche un defibrillatore e una mountain bike, aggiungono dall’Associazione Sportiva Sassolese.